Articol de David Marinescu - Publicat luni, 17 iulie 2023, 16:32 / Actualizat luni, 17 iulie 2023 17:18Bogdan Chipirliu, golgeterul "militarilor" in ultimele doua sezoane, se gandeste la plecarea din Ghencea.Mai exact, Chipirliu are o clauza in contract prin care trebuie sa primeasca o marire salariala de 50%, daca echipa promoveaza in Superliga. Sportiv, CSA Steaua a obtinut accederea in prima liga, acesta fiind si argumentul invocat de Chipirliu in discutiile cu conducatorii din Ghencea. ... citeste toata stirea