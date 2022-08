Not today! Serena Williams amana momentul retragerii, castiga in primul tur la US Open intr-o atmosfera fantastica

Articol de GSP - Publicat marti, 30 august 2022, 07:15 / Actualizat marti, 30 august 2022 07:24Serena Williams, aflata la ultimul turneu al carierei, s-a calificat in aceasta dimineata in turul II de la US Open, dupa o victorie in doua seturi reusita impotriva muntenegrencei Danka Kovinic, scor 6-3, 6-3.Intr-o atmosfera electrizanta, in fata unei arene "Artur Ashe" neincapatoare, legendara Serena Williams era pregatita pentru o ultima aparitie in fata publicului de la Flushing Meadows. Iar ... citeste toata stirea