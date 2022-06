NOTE GSP Cea mai neagra seara! Note intre 2 si 4 dupa umilinta suferita de Romania cu Muntenegru + Edi Iordanescu a luat 1!

Articol de GSP - Publicat miercuri, 15 iunie 2022, 08:00 / Actualizat miercuri, 15 iunie 2022 08:32Romania a fost umilita iar, de aceasta data acasa, de Muntenegru, prin tripla lui Mugosa (0-3), si baietii lui Edi Iordanescu raman codasii grupei. Gluma de nationala a lui Edi Iordanescu e ultima in grupa si are sanse mari sa ajunga in grupa C a Ligii Natiunilor.Niciun "tricolor" n-a luat nota de trecere intr-una dintre cele mai mai mari umilinte ale primei reprezentative din ultimii ani. ... citeste toata stirea