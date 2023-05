Articol de David Marinescu - Publicat luni, 24 aprilie 2023, 07:03 / Actualizat luni, 24 aprilie 2023 09:43Rapid s-a impus in derby-ul cu FCSB, 1-0, in cel mai tare meci al etapei a 5-a din play-off-ul Ligii 1, la capatul unui duel cu multe duritati, in care portarul Horatiu Moldovan si mijlocasul Alexandru Albu s-au remarcat.Formatia lui Adrian Mutu a reusit sa deschida scorul in minutul 21, iar pana la final a reusit sa se mentina in avantaj, gratie unei bune organizari defensive si a ... citeste toata stirea