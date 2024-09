NOTE GSP Cine a convins si cine a dezamagit la Rapid - Otelul * Plumb in ghete in Giulesti: nu arde banderola aia pe brat?

Articol de Eduard Apostol - Publicat duminica, 29 septembrie 2024, 00:09 / Actualizat duminica, 29 septembrie 2024 00:28Rapid - Otelul, 0-0, in Giulesti. Echipa lui Marius Sumudica a avut o prestatie gri, in ciuda spectacolului si a energiei oferite de tribune.Giulestenii raman fara victorie acasa, pe teren propriu, in actuala editie. Asa cum, laudabil, galatenii sunt singurii neinvinsi din campionat, la zi. Aceasta si fiindca fotbalul, cu totul, se face acolo la zi.Plusurile si ... citește toată știrea