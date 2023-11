Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 27 noiembrie 2023, 08:04 / Actualizat luni, 27 noiembrie 2023 08:45Florinel Coman a fost MVP-ul ultimului Derby de Romania, Dinamo - FCSB 0-1, fiindca a marcat un golazo din lovitura libera. In rest, un meci cu iz de liga secunda, la ce fotbal a fost.FCSB s-a impus in fata lui Dinamo, scor 1-0, in Derby de Romania, dupa "perla" lui Florinel Coman. In rest, a fost un derby slab, urat, cu cateva faze jenante, cu multe erori si cu mai multa neputinta. ... citeste toata stirea