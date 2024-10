Note GSP de la 5 la 8 dupa Cipru - Romania 0-3: "Imperturbabil, mereu atent"

Articol de Marius Margarit - Publicat duminica, 13 octombrie 2024, 00:57 / Actualizat duminica, 13 octombrie 2024 01:09Sambata seara, la Larnaca, cu Cipru, in cel de-al treilea meci din Liga Natiunilor, pe un stadion dominat copios de "Zidul Galben", Romania s-a distrat si pe teren cu echipa gazda, stabilind rezultatul final (3-0) inca din prima parte.Cipriotii ne-au dat emotii doar in primele minute, dar apoi au cazut tot mai adanc in fata sarjelor lui Man si compania. Si dupa nici 40 de ... citește toată știrea