Note GSP dupa Romania - Kosovo * Un 9 pentru omul serii si cine sunt repetentii lui Lucescu + Cat au luat Amir Rrahmani si selectionerul Foda pentru ca au dirijat abandonul partidei

Articol de Justin Gafiuc - Publicat sambata, 16 noiembrie 2024, 10:34 / Actualizat sambata, 16 noiembrie 2024 11:08Romania s-a tinut in marja unui 0-0 pana spre prelungirile partidei, dupa un meci pe care oaspetii l-au controlat cap-coada. Nita a aparat absolut spectaculos! Dar kosovarii au parasit terenul in prelungiri, oferind "tricolorilor" un succes cu 3-0 la "masa verde"Dupa patru succese consecutive, Romania isi mai trece in cont inca trei puncte cu concursul trupei de circari din ... citește toată știrea