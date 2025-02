NOTE GSP FCSB a imblanzit si viscolul la Buzau: cine a fost MVP-ul meciului si cine s-a facut de ras

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 17 februarie 2025, 09:15 / Actualizat luni, 17 februarie 2025 09:16FCSB s-a impus in deplasarea de la Buzau, scor 2-0, si s-a calificat matematic in play-off-ul Superligii. Trei fotbalisti din tabara campioanei s-au remarcat si au primit nota 7: Ngezana, Gele si Tanase.Din start, trebuie apreciati toti fotbalistii ce-au fost pe teren la Gloria Buzau - FCSB! Pentru ca au incercat sa-si exercite meseria cat mai bine in conditii extreme. Mai degraba ... citește toată știrea