NOTE GSP Semne de viata la Dinamo * Un dinamovist a fost cel mai bun de pe teren cu UTA + Doi "caini" au dezamagit

Articol de GSP - Publicat luni, 14 februarie 2022, 08:55 / Actualizat luni, 14 februarie 2022 09:25Dinamo a obtinut primul punct in deplasare din acest sezon, dupa 0-0 cu UTA. Este primul rezultat mai bun al "cainilor", dupa 6 esecuri consecutive.Desi a terminat meciul in 9 oameni, dupa eliminarile lui Alexandru Rauta (42) si Marco Ehmann (79), Dinamo a obtinut un egal pe terenul celor de la UTA, la capatul unui meci in care trupa lui Stoican a reusit sa se apere bine si sa profite de ... citeste toata stirea