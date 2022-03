NOTE GSP Tavi Popescu, MVP in FCSB - FC Voluntari * Cine a dezamagit + ce nota a luat Tarnovanu

Articol de GSP - Publicat luni, 07 martie 2022, 07:08 / Actualizat luni, 07 martie 2022 07:22FCSB s-a impus cu greu in meciul cu FC Voluntari, 1-0, in ultima etapa din sezonul regulat.Echipa ros-albastra a avut de munca impotriva formatiei lui Liviu Ciobotariu, iar victoria a venit pe final, in minutul 90+2, cand Octavian Popescu a marcat un supergol, de la 25 de metri.FCSB - FC VoluntariFCSB, ignorata de galerie in timpul meciului cu Voluntari * Singurul mesaj afisat pe Arena ... citeste toata stirea