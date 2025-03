NOTE GSP Un 9 pentru starul derby-ului FCSB - Rapid si o mana de repetenti + Cum s-a terminat in catalog duelul Charalambous - Sumudica

Articol de Justin Gafiuc - Publicat luni, 17 martie 2025, 10:01 / Actualizat luni, 17 martie 2025 10:50Rapid a intors de la 0-1 si 1-2, a facut 3-2 in inferioritate numerica si a scapat victoria in prelungiri in urma unei interventii intarziate a portarului Stolz, la o finalizare semnata de Tanase. Notele reflecta atitudinea si energia din teren, intr-un derby magneticFCSB nu mai reusise sa treaca de Rapid de opt meciuri, iar partida de duminica seara a prelungit seria cu o cifra in plus ... citește toată știrea