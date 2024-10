Notele GSP dupa Lituania - Romania: doar doi jucatori peste medie

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 16 octombrie 2024, 09:00 / Actualizat miercuri, 16 octombrie 2024 09:23Romania a invins Lituania, la Kaunas, 2-1, dupa un meci in care jocul "tricolorilor" nu a stralucit. S-au remarcat din nou Razvan Marin si Radu Dragusin.La fel ca in tur, cand a castigat meciul pe final, Romania a avut din nou de furca impotriva Lituaniei. Nationala lui Lucescu nu a avut un joc stralucit, dar are in continuare punctaj maxim in Liga Natiunilor.LITUANIA - ... citește toată știrea