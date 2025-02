Nou record mondial la semimaraton! A spulberat precedentul timp cu cea mai mare diferenta din istorie: "Uimitor!"

Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 16 februarie 2025, 18:47 / Actualizat duminica, 16 februarie 2025 19:18Jacob Kiplimo (24 de ani) din Uganda a stabilit un nou record mondial la semimaraton, oprind cronometrul la 56:42 si devenind astfel primul din istorie care coboara sub pragul de 57 de minute.Asta pentru ca precedentul record pe aceasta distanta, de 21,1 kilometri, ii apartinea etiopianului Yomif Kejelcha, care a terminat Semimaratonul din Valencia, in 2024, in 57 de minute ... citește toată știrea