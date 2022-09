Noua echipa a Mediasului ia startul din Liga 4 Sibiu, dupa ce si-a cesionat locul de la Interstar. Duel pentru promovare intre FC Inter si urmasii Gazului

AFC Inter Stars 2020 Sibiu va avea cel putin un adversar pe masura la castigarea Ligii a 4-a Sibiu in noul sezon, si implicit la barajul pentru promovarea in Liga 3.ACS Medias 2022, echipa care duce fotbalul mai departe in localitatea de pe malurile Tarnavei Mari, dupa ce Gaz Metan a retrogradat din Liga 1 si va disparea de pe harta sportului rege din Romania, dupa 75 de ani de existenta, a fost inscrisa in Liga a 4-a dupa ce FC Interstar Sibiu i-a cesionat locul la acest nivel.Inter Stars ... citeste toata stirea