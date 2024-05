Noua speranta a Baniei a impresionat deja la Craiova * Povestea pustiului pe care mizeaza Galca: "Tot chinul a luat sfarsit in 2015"

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 14 mai 2024, 14:31 / Actualizat marti, 14 mai 2024 14:34Universitatea Craiova l-a folosit in ultimele doua partide din play-off pe Stefan Bana, un mijlocas de 19 ani care a a atras atentia in repriza a doua a partidei cu Farul, 3-3. Galca i-a acordat aproape o jumatate de ora, iar pustiul a surprins prin dezinvoltura si curajul afisate in teren.In minutul 83 al partidei de la Ovidiu, cand scorul era 3-1 in favoarea gazdelor, fanii Craiovei au tresarit ... citește toată știrea