Noul atacant al lui Dinamo nu a vrut sa vina in Romania * Ce l-a convins, totusi, sa semneze cu echipa lui Stoican

Articol de Viorel Tudorache - Publicat vineri, 04 februarie 2022, 14:29 / Actualizat vineri, 04 februarie 2022 14:47Atacantul Desire Segbe Azankpo, 28 de ani, a ajuns joi seara la Bucuresti, iar de astazi intra in programul de pregatire al lui Dinamo. Antrenorul Flavius Stoican il ia in calcul pe internationalul din Benin pentru meciul cu FC Botosani, luni, ora 19:55, in deplasare.Azankpo a fost imprumutat de Dinamo de la clubul francez USL Dunkerque pana la finalul acestui sezon. ... citeste toata stirea