Noul jucator al Rapidului: "In copilarie, prietenii imi spuneau *Van Persie*. Era idolul meu"

Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 03 noiembrie 2024, 14:25 / Actualizat duminica, 03 noiembrie 2024 14:25Gabonezul Aaron Boupendza, 28 de ani, noul atacant al Rapidului, dezvaluie ca primul lui idol fotbalistic a fost Robin Van Persie (41). Varful ajuns in Giulesti sustine ca in copilarie era supranumit dupa celebrul fost atacant olandez.Aaron Boupendza este unul dintre transferurile de marca reusite de Rapid in ultimii ani. Atacantul gabonez avea o cota de piata de 8,5 ... citește toată știrea