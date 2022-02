Noul stadion din Liga 1, tot mai aproape de inaugurare: "Avem promisiuni ca la inceputul sezonului viitor putem juca acolo"

Articol de GSP - Publicat duminica, 13 februarie 2022, 12:11 / Actualizat duminica, 13 februarie 2022 12:26Chindia Targoviste este tot mai aproape de a-si inaugura noul stadion. Termenul anuntat azi: startul noului sezon.Dupa ce lucrarile de la stadionul dambovitenilor au intarziat nejustificat de mult in ultimul an, presedintele Chindiei Marcel Ghergu are sperante ca arena din Targoviste va fi gata la inceputul noului sezon.ROMANIACat costa inchirierea stadionului Steaua? Raspunsul ... citeste toata stirea