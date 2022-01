Novak Djokovic a scapat de "Hotelul Groazei", dar intra oricum in detentie * Marturii cutremuratoare din partea fostilor "colocatari": "Stau intr-o cusca de 9 ani si voi ma intrebati de Djokovic?!"

Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 14 ianuarie 2022, 14:47 / Actualizat vineri, 14 ianuarie 2022 15:47In cadrul audierii preliminare in cazul celei de-a doua anulari a vizei lui Novak Djokovic, judecatorul Anthony Kelly a decis ca liderul ATP sa reintre in detentie pentru imigranti incepand de sambata.Pe 5 ianuarie, politistii de frontiera au decis anularea vizei pe baza careia Novak Djokovic a intrat in Australia, considerand ca documentele prezentate de sarb nu reprezentau ... citeste toata stirea