Novak Djokovic are 364 de saptamani ca numar 1 mondial. Un singur nume mare din istorie il depaseste

Articol de GSP - Publicat luni, 04 aprilie 2022, 17:40 / Actualizat luni, 04 aprilie 2022 17:41Sarbul Novak Djokovic nu a jucat prea des in ultima vreme, insa sarbatoreste cea de-a 364 de saptamani, adica 7 ani intregi adunati, ca lider in clasamentul ATP.La baieti, locul 2 all time este bifat de rivalul Roger Federer, care are 310 saptamani. Primul numar 1 din istorie a fost romanul Ilie Nastase, cel care a ocupat aceasta pozitie pentru 40 de saptamani.ANGLIAContract de 7 cifre cu Gucci! ... citeste toata stirea