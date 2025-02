Novak Djokovic cere schimbarea sistemului antidoping din tenis si aminteste de nedreptatea facuta Simonei Halep

Articol de Claudiu Badea - Publicat marti, 18 februarie 2025, 10:07 / Actualizat marti, 18 februarie 2025 10:21Novak Djokovic (37 ani) a solicitat, luni, autoritatilor din tenis sa revizuiasca sistemul antidoping. Propunerea vine in urma suspendarii lui Jannik Sinner (23 ani), care in urma cu cateva zile a acceptat o interdictie de trei luni din partea WADA. Numarul unu mondial si-a recunoscut vina in urma depistarii pozitive, de doua ori, cu clostebol, in martie anul trecut.Jannik Sinner ... citește toată știrea