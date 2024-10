Novak Djokovic in semifinale la Shanghai, unde il va intalni pe Taylor Fritz

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 11 octombrie 2024, 16:43 / Actualizat vineri, 11 octombrie 2024 16:52Novak Djokovic (37 de ani si 4 ATP) s-a calificat vineri in penultimul act al Masters-ului 1.000 de la Shanghai, dupa ce a revenit de la 0-1 la seturi in fata lui Jakub Mensik (19 ani si 65 ATP), trecand de ceh cu 6-7(4), 6-1, 6-4.Novak Djokovic este la doua victorii de trofeul cu numarul 100 din cariera. Fostul lider mondial s-a calificat in semifinalele turneului de al ... citește toată știrea