Articol de Sergiu Alexandru - Publicat sambata, 09 septembrie 2023, 12:10 / Actualizat sambata, 09 septembrie 2023 13:14Sarbul Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) s-a calificat in finala US Open 2023, dupa ce l-a invins pe americanul Ben Shelton (20 de ani, numarul 47 ATP) in semifinale, scor 6-3, 6-2, 7-6.Finala US Open 2023, Novak Djokovic - Daniil Medvedev va avea loc duminica, 10 septembrie, de la ora 23:00.Novak Djokovic a ajuns in a patra finala de Grand Slam din acest an, dupa o ... citeste toata stirea