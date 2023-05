Articol de Luminita Paul - Publicat luni, 15 mai 2023, 15:45 / Actualizat luni, 15 mai 2023 16:27Liderul mondial, Novak Djokovic, 35 de ani, spune ca rivalitatea cu Roger Federer, Rafael Nadal si Andy Murray l-a ajutat sa fie mai puternic. In acelasi timp, sarbul reclama starea proasta a terenurilor de la RomaCampion en titre la Roma, turneul Masters 1000 aflat in desfasurare in capitala Italiei, Novak Djokovic, 35 de ani, inca este in cautarea unei forme aproape de varful sau. Calificat in ... citeste toata stirea