Novak Djokovic, prima reactie dupa ce a aflat ca va fi deportat: "Inainte de alte comentarii, asta urmeaza sa fac"

Articol de GSP - Publicat duminica, 16 ianuarie 2022, 09:29 / Actualizat duminica, 16 ianuarie 2022 10:02Novak Djokovic (34 de ani), liderul mondial din ATP, a aflat in aceasta dimineata ca va fi deportat si nu va putea participa la Australian Open. Sarbul a pierdut in instanta, decizia fiind una definitiva.Jurnalistul Paul Sakkal de la cotidianul australian The Age a facut publica prima reactie a lui Novak Djokovic dupa pierderea procesului. Sarbul a oferit doar un scurt comunicat, ... citeste toata stirea