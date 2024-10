Novak Djokovic, primul pas spre titlul cu numarul 100! * Fostul lider mondial s-a calificat in turul al treilea la Shanghai

Articol de Roxana Fleseru - Publicat sambata, 05 octombrie 2024, 18:17 / Actualizat sambata, 05 octombrie 2024 18:34Novak Djokovic (37 de ani si 4 ATP) s-a impus sambata in fata lui Alex Michelsen ( 20 de ani si 43 ATP) cu 7-6 (3), 7-6 (9) in turul al doilea al turneului Masters 1.000 de la Shanghai. Sarbul este doar la al doilea turneu dupa ce a castigat medalia de aur la Jocurile Olimpice, el mai evoluand doar la US Open. Fostul lider mondial are in palmares 99 de turnee castigate, insa ... citește toată știrea