Articol de Eduard Apostol - Publicat duminica, 08 octombrie 2023, 19:29 / Actualizat duminica, 08 octombrie 2023 19:30Hakim Abdallah, 25 de ani, e pregatit sa fie in primul 11 diseara si spera ca Dinamo sa iasa din pasa proasta in care a intrat de o lunaDinamo incearca sa-si dea un restart diseara dupa o serie de patru esecuri consecutive in Liga 1, care au aruncat "haita" pe o pozitie retrogradabila in clasament. "Cainii" joaca pe Arena Nationala, de la ora 21:30, cu CFR Cluj. ... citeste toata stirea