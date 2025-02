"Nu cred ca a facut vreo echipa ce a facut CFR Cluj la Arad" * Dan Petrescu, triumfator dupa victoria cu UTA

Articol de Cezar Titor - Publicat luni, 10 februarie 2025, 22:57 / Actualizat luni, 10 februarie 2025 23:09Dan Petrescu, 57 ani, a tras cele mai importante concluzii dupa victoria celor de la CFR Cluj la Arad, scor 4-1. Acest succes i-a propulsat pe "feroviari" direct in varful ierarhiei din Superliga. Louis Munteanu a reusit o "doppietta", Simao Rocha a punctat in prelungiri, iar Florent Poulolo si-a inscris in proprie poarta. Valentin Costache a reusit golul de onoare al "textilistilor". ... citește toată știrea