Articol de Adrian Jitea - Publicat miercuri, 18 octombrie 2023, 19:54 / Actualizat miercuri, 18 octombrie 2023 19:54Australianul Nick Kyrgios (28 de ani) a ramas fara puncte in circuitul ATP.Nick Kyrgios, unul dintre cei mai spectaculosi jucatori din tenisul masculin, a fost sters saptamana aceasta din clasament. Macinat de accidentari, australianul a jucat un singur meci oficial in anul 2023, esec la Stuttgart in fata chinezului Wu Yibing, scor 5-7, 3-6.TRANSYLVANIA OPENCe surpriza! ... citeste toata stirea