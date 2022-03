Nu e ca la Liga 1! Meciurile din play-off-ul si play-out-ul Ligii 2 se stabilesc diferit. Cand are loc tragerea la sorti

Duminica, 13 martie, in jurul orei 13:30, se va incheia sezonul regular al Ligii 2, editia 2021-2022, dupa disputarea si ultimei partide din etapa a 19-a, "U" Cluj - Dunarea Calarasi (ora 11:30). In acel moment vom cunoaste pozitiile finale in clasament ale tuturor echipelor.Pana in acel moment vom stii deja echipele calificate in play-off, respectiv cele care vor merge in play-out, ultimele necunoscute urmand a fi rezolvate la finalul celor opt partide stabilite sambata, de la ora 14:00. ... citeste toata stirea