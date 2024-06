Nu e de gluma cu Petrolul * Ploiestenii au transferat un mijlocas crescut de PSG

Articol de Cezar Titor - Publicat marti, 25 iunie 2024, 09:07 / Actualizat marti, 25 iunie 2024 09:25Petrolul a oficializat transferul lui Tidiane Keita, un mijlocas francez in varsta de 27 ani.Trupa prahoveana se transforma in aceasta vara, odata cu venirea finantatorilor din Turcia. Dupa instalarea lui Mehmet Topal pe banca tehnica a "lupilor", noii patroni investesc serios pentru construiea unui efectiv competitiv, in vederea luptei la play-off in stagiunea viitoare.Petrolul se ... citește toată știrea