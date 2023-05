Articol de Adrian Jitea - Publicat luni, 29 mai 2023, 19:20 / Actualizat luni, 29 mai 2023 19:21Mihai Stoica, presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB, considera ca Sepsi Sf. Gheorghe a fost revelatia acestui sezon in fotbalul romanesc.Mihai Stoica a felicitat-o pe Farul pentru titlul cucerit, dar crede ca Sepsi merita la fel de multe aprecieri. Covasnenii si-au aparat trofeul in Cupa Romaniei, iar duminica, in runda decisiva a play-off-ului, s-au impus cu 1-0 impotriva ... citeste toata stirea