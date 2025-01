Nu le-a iesit cu Ciobotariu, dar nici cu a doua tinta din mercato! * A batut palma cu Rapid, dar transferul e in aer: "Discutia nu este inca inchisa!"

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 07 ianuarie 2025, 20:43 / Actualizat marti, 07 ianuarie 2025 20:59David Ankeye (22 de ani), atacantul celor de la Genoa, a fost la un pas sa ajunga la Rapid in aceasta pauza de iarna. Victor Angelescu, actionarul minoritar de la Rapid, a intrat in direct si a explicat faptul ca mutarea se afla in stand-by in acest moment. Motivul? Doi atacanti ai formatiei din Serie A s-au accidentat, iar Ankeye ar putea fi pastrat.Este vorba despre Vitinha (24 de ani), ... citește toată știrea