Articol de Catalin Stroia - Publicat miercuri, 30 august 2023, 09:53 / Actualizat miercuri, 30 august 2023 10:30Moment complet inedit petrecut la meciul lui Dinamo cu Metaloglobus, castigat de ros-albi cu 2-1 in play-off-ul Cupei Romaniei. Crainicul partidei de la Targoviste, Gabi Safta, a fost protagonistul unui discurs care a "smuls" zambetele celor prezenti.Fost angajat in cadrul Federatiei timp de 9 ani, ultima perioada in departamentul de Competitii Juniori, jurnalistul Gabi Safta a ... citeste toata stirea