Nu mai are rabdare cu Stefanescu. Critici acide: "1,3 milioane aruncate"

Articol de Laura Soica - Publicat vineri, 22 noiembrie 2024, 10:26 / Actualizat vineri, 22 noiembrie 2024 10:26Emil Gradinescu a urmarit meciul FC Botosani - FCSB, scor 1-0, si nu a fost convins de prestatia avuta de Marius Stefanescu (27 de ani), extrema dreapta de la echipa ros-albastra.Marius Stefanescu nu a fost titular in meciul de joi, insa a fost introdus in teren la pauza in locul lui William Baeten. Fotbalistul a avut o ratare mare pe final de partida, in minutul 87, insa acesta nu ... citește toată știrea