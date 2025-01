"Nu mai sunt bun de nimic, venise alaturi de mine la Voluntari" * Gigi Netoiu, devastat dupa decesul lui Dinu Gheorghe

Articol de Eduard Apostol, Romeo Ene - Publicat miercuri, 29 ianuarie 2025, 11:21 / Actualizat miercuri, 29 ianuarie 2025 11:29Veste tragica in fotbalul romanesc. Dinu Gheorghe, fostul presedinte al Rapidului si al lui Dinamo, a incetat din viata astazi, la varsta de 68 de ani. Acesta a fost gasit fara suflare in locuinta sa de catre femeia care ii facea menajul in casa. Gigi Netoiu, patronul celor de la FC Voluntari, a deplans decesul fostului conducator din fotbalul romanesc, marturisind ca ... citește toată știrea