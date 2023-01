"Nu mai vedeam" * Hector Luis Garcia, afectat dupa meciul cu Gervonta Davis

Articol de GSP - Publicat duminica, 08 ianuarie 2023, 14:04 / Actualizat duminica, 08 ianuarie 2023 14:48Gervonta Davis (28 de ani) si-a mentinut centura de campion WBA la categoria usoara, dupa o victorie in fata dominicanului Hector Luis Garcia (31 de ani).Americanul a castigat lupta dupa ce in runda a 8-a s-a napustit asupra adversarului. Inainte de runda a 9-a, Garcia nu a mai revenit in ring, astfel ca a suferit prima infrangere din cariera, in 17 partide.AS- TANK POWER ... citeste toata stirea