Nu prinde lotul final pentru Nations League! Edi Iordanescu a decis sa nu mai convoace un om de baza al nationalei

Articol de Viorel Tudorache, Marius Margarit - Publicat joi, 15 septembrie 2022, 17:53 / Actualizat joi, 15 septembrie 2022 18:00Florin Nita (35 de ani), portarul titular al nationalei Romaniei in ultimul an si jumatate, nu va face parte din lotul final pentru meciurile primei reprezentative din aceasta luna, cu Finlanda (23 septembrie), respectiv Bosnia si Hertegovina (26 septembrie), ambele in Nations League.Selectat pe lista preliminara a stranierilor convocati pentru meciurile primei ... citeste toata stirea