"Nu retrogradeaza niciodata" * Echipa care l-a dat pe spate pe Ilie Dumitrescu in acest sezon: "E proiectul ideal"

Articol de Romeo Ene - Publicat miercuri, 28 februarie 2024, 08:21 / Actualizat miercuri, 28 februarie 2024 09:25Ilie Dumitrescu a remarcat echipa pe care a format-o Dorinel Munteanu (55 de ani) la Galati. Nou-promovata in acest sezon de Superliga, Otelul s-a luptat pentru calificarea in play-off.Galatenii au remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, in etapa #28 din Superliga, dar si-au redus semnificativ sansele de a se califica in play-off. Cu toate astea, Otelul are un sezon remarcabil tinand cont ... citește toată știrea