Nu toti "tricolorii" l-au dezamagit pe Ilie Dumitrescu: "Singurii care s-au ridicat la un nivel bun"

Articol de GSP - Publicat duminica, 05 iunie 2022, 07:18 / Actualizat duminica, 05 iunie 2022 07:22Ilie Dumitrescu (53 de ani), fost fotbalist, in prezent analist, a comentat infrangerea Romaniei din Muntenegru, 0-2, in primul meci al "tricolorilor" din noua editie a Nations League.Romania a inceput catastrofal campania de Nations League, fiind invinsa de Muntenegru, 0-2. Prestatia "tricolorilor" a fost caracterizata de erori uriase in defensiva si de apatie de la mijloc in sus.Remarcatii ... citeste toata stirea