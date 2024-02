O baza FRF la Tunari? "Se discuta cu Primaria"

Articol de Ionel Lutan - Publicat sambata, 10 februarie 2024, 20:00 / Actualizat sambata, 10 februarie 2024 20:02Federatia Romana de Fotbal ar putea construi in perioada urmatoare un nou Centru National pentru pregatirile loturile nationale.Amplasamentul ar fi la Tunari, nu departe de Bucuresti. "Se discuta acest aspect la nivelul Primariei din Tunari. S-a identificat un teren unde s-ar putea construi o noua baza moderna a FRF.Discutiile in acest sens sunt in plina derulare", a precizat, ... citește toată știrea