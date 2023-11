Articol de Liviu Manolache, Alexandru Barbu - Publicat luni, 06 noiembrie 2023, 15:37 / Actualizat luni, 06 noiembrie 2023 15:54FCSB a obtinut o singura victorie in precedenta luna si pentru ca a suferit din plin la fazele fixe. Ros-albastrii au incasat 5 din ultimele 7 goluri in urma unor momente statice.FCSB a primit 8 goluri in acest campionat ca urmare a fazelor fixe. Nu mai putin de 4 dintre ele au venit incepand cu luna octombrie, in 3 partide diferite: remizele cu U Cluj (2-2) si ... citeste toata stirea