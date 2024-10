O echipa din Superliga joaca doua amicale internationale in aceeasi zi! Teste cu echipa campioana si cu vicecampioana

Articol de Ovidiu Minea - Publicat joi, 10 octombrie 2024, 10:10 / Actualizat joi, 10 octombrie 2024 10:29Politehnica Iasi a luat o decizie inedita in ceea ce priveste programul de pregatire al acestei perioade, in care campionatul este intrerupt. Iesenii vor disputa doua meciuri de verificare intr-o singura zi!Poli va trece Prutul vineri, dupa un antrenament, care va avea loc in Copou in cursul dupa amiezii, si se va deplasa la Tiraspol. In localitatea amintita, sambata dimineata, formatia ... citește toată știrea