O echipa din Superliga renunta la 7 jucatori in pauza de iarna

Articol de Ovidiu Minea - Publicat duminica, 05 ianuarie 2025, 13:30 / Actualizat duminica, 05 ianuarie 2025 13:30Politehnica Iasi va relua antrenamentele maine, la baza proprie, din Copou. Antrenorul Emil Sandoi nu se va mai baza in acest an pe sapte dintre jucatorii pe care i-a avut sub comanda in sezonul de toamna.Sefii clubului au anuntat ca fundasul dreapta Todor Todoroski, mijlocasii centrali Robert Miskovic si Samuel Gouet, mijlocasul Luca Mihai si atacantii Florian Kamberi si Billel ... citește toată știrea