O fosta finalista de Grand Slam a trait in teroare: "A fost cumplit cat timp m-a antrenat tatal meu. Ma ataca mereu, ne certam saptamanal"

Articol de GSP - Publicat duminica, 18 septembrie 2022, 13:47 / Actualizat duminica, 18 septembrie 2022 14:51Fosta jucatoare de tenis Agnieszka RadwaL"ska, acum in varsta de 33 de ani, a relatat cum a decurs colaborarea cu tatal ei, Robert RadwaL"ski, care a antrenat-o la inceputul carierei.Pana in 2011, Agnieszka a fost pregatita de tatal ei, Robert, al carui stil nu i-a fost pe plac. Fosta jucatoare de tenis, retrasa din activitate in 2018, a povestit ca certurile cu tatal-antrenor erau ... citeste toata stirea