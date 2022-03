O jucatoare de tenis din SUA isi da in judecata fostul antrenor pentru agresiune sexuala: "Mi-a atins tot corpul"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 30 martie 2022, 16:58 / Actualizat miercuri, 30 martie 2022 17:09Kylie McKenzie (23 de ani) a anuntat la o conferinta de presa ca l-a dat in judecata pe Anibal Aranda, fostul sau antrenor, pentru hartuire sexuala.Sportiva din SUA, locul 1237 in clasamentul ITF, a facut anuntul alaturi de avocatul ei si este decisa sa-si caute dreptatea in instanta. Mai mult decat atat, McKenzie da in judecata si Asociatia de Tenis din Statele Unite (USTA), potrivit ... citeste toata stirea