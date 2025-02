O legenda a unei echipe din Superliga a devenit cetatean de onoare al orasului

Articol de Ovidiu Minea - Publicat vineri, 28 februarie 2025, 12:17 / Actualizat vineri, 28 februarie 2025 12:17Consiliul Local Iasi i-a acordat astazi titlul de cetatean de onoare al Iasiului lui Vasile Simionas, numele reprezentativ al fotbalului iesean.Nascut pe 16 noiembrie 1950, la Iasi, Simionas a jucat in startul carierei in Divizia B, la Victoria Roman, in sezonul 1966-1967 si Dinamo Bacau, in stagiunea 1967-1968. La Bacau a debutat in Divizia A, in aprilie 1968, la nici 18 ani, ... citește toată știrea