O luna pe tusa! Farul si-a pierdut titularul, dar Zicu este extrem de multumit de inlocuitor: "Un castig pentru noi"

Articol de Ionut Coman, Daniel Grigore - Publicat marti, 05 august 2025 21:43 / Actualizat marti, 05 august 2025 22:49Ianis Zicu si Farul nu-l vor avea la dispozitie pe Jakub Vojtus pentru inca o luna. Atacantul in varsta de 32 de ani a fost operat la menisc, la genunchiului stang.Chiar daca a inceput bine campionatul cu Farul Constanta, adunand 10 puncte in primele 4 etape, Ianis Zicu are si motive de suparare. Antrenorul alb-albastrilor si-a pierdut cativa jucatori importanti, toti din ... citește toată știrea