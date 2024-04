O mica avere * Suma pe care o primeste Cristiano Bergodi daca va fi dat afara de Rapid

Articol de Romeo Ene - Publicat duminica, 07 aprilie 2024, 14:12 / Actualizat duminica, 07 aprilie 2024 15:41Cristiano Bergodi (59 de ani) nu este cel mai linistit antrenor din Superliga in momentul de fata, iar totul s-a schimbat in defavoarea lui in decurs de o luna. Rapid a pierdut meciul cu CFR Cluj (1-4) si are trei esecuri din tot atatea meciuri in play-off.Antrenorul italian primea numai cuvinte de lauda in urma cu o luna, dupa succesul cu FCSB de pe Arena Nationala, scor 4-0, dar ... citește toată știrea